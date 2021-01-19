В районе схода лавины в КЧР ищут семейную пару, которая не выходит на связь

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Спасатели ищут семейную пару, которая не вышла на связь после схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Ранее ТАСС в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что местонахождение двух человек после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии устанавливается.

"Завтра с утра возобновятся поисково-спасательные работы. Но что мы видим и понимаем - мы обошли все гостиницы, все стоянки, все места размещения. Мы понимаем, что некоторые туристы приезжают сюда как однодневки на своем транспорте. На данный момент есть пока еще неподтвержденные данные о том, что два человека - муж и жена - не вышли на связь. Но понимаем, что они находятся в поселке Домбай", - сказал Темрезов.

Он добавил, что 19 января будет организовано заседание оперативного штаба, где следственные органы дадут оценку происшествию. Также будет проведена проверка по результатам работы местных спасательных служб.