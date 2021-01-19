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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае

В районе схода лавины в КЧР ищут семейную пару, которая не выходит на связь

Спасательные работы возобновятся утром

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Спасатели ищут семейную пару, которая не вышла на связь после схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам сообщил глава региона Рашид Темрезов.

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Ранее ТАСС в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что местонахождение двух человек после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии устанавливается.

"Завтра с утра возобновятся поисково-спасательные работы. Но что мы видим и понимаем - мы обошли все гостиницы, все стоянки, все места размещения. Мы понимаем, что некоторые туристы приезжают сюда как однодневки на своем транспорте. На данный момент есть пока еще неподтвержденные данные о том, что два человека - муж и жена - не вышли на связь. Но понимаем, что они находятся в поселке Домбай", - сказал Темрезов.

Он добавил, что 19 января будет организовано заседание оперативного штаба, где следственные органы дадут оценку происшествию. Также будет проведена проверка по результатам работы местных спасательных служб.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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