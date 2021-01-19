Дело возбудили после гибели от ожогов подопечной интерната в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за гибели подопечной дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре при возгорании матраса. Об этом сообщило управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в распространенном релизе.

В доме-интернате работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, вещи и документы, имеющие значение для дела, допрашиваются сотрудники и жильцы учреждения.

Во вторник в больнице Комсомольска-на-Амуре умерла 76-летняя женщина, которая была доставлена туда с ожогами тела из дома-интерната для престарелых и инвалидов. Прокуратура Хабаровского края сообщала, что под женщиной загорелся нагревательный матрас.