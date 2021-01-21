СК возбудил дело после ДТП со скорой в Калужской области

ТАСС, 21 января. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием машины скорой помощи, в результате которого два пациента погибли, водитель и медработник получили травмы, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины скорой помощи, в результате которого погибли два человека. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в четверг на 243-м километре трассы М-3 "Украина". По данным регионального управления МВД, в результате столкновения скорой и большегруза погибли две пациентки 1995 и 2003 года рождения. По версии следствия, скорая двигалась из Людинова в Калугу, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. Фельдшер и водитель скорой с травмами доставлены в реанимацию Сухиничской районной больницы.