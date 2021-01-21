Две пациентки скорой помощи погибли в ДТП с большегрузом в Калужской области

ТАСС, 21 января. Два человека погибли и еще трое пострадали при столкновении скорой с большегрузом на трассе в Калужской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в прокуратуре области.

"По предварительной информации, около 15:30 на 243-м километре трассы М-3 "Украина" произошло столкновение автомобиля скорой помощи и большегруза. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, три человека пострадали", - уточнили в ведомстве.

По данным регионального управления МВД, погибли две пациентки 1995 и 2003 года рождения. В пресс-службе управления МВД по региону также сообщили, что, по предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи, двигавшийся из Людинова в Калугу, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF.

В связи с произошедшим проводится прокурорская проверка.

Состояние членов экипажа, находившихся в машине скорой помощи, оценивается как тяжелое. "Сегодня в Калужской области автомобиль скорой помощи, который ехал из Людиново в Калугу, попал в аварию. Машина врезалась в фуру. В результате ДТП, к сожалению, обе пациентки погибли. Экипаж скорой помощи в тяжелом состоянии находится в больнице", - сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, на место ДТП выехали заместители губернатора Ольга Иванова и Константин Горобцов. "Родственникам погибших и пострадавшим медикам будет оказана помощь", - сообщил Шапша.

Как уточнили ТАСС в приемном отделении Сухиничской райбольницы, к ним доставили двоих пострадавших, которые сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Это фельдшер скорой помощи и мужчина-водитель. У женщины тяжелые травмы, открытый оскольчатый перелом голени, открытый перелом руки, скальпированная рана головы", - сказала собеседница агентства.

В новость внесены изменения (18:07 мск) - добавлены подробности о пострадавших.