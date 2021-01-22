В Харькове задержали собственника здания и руководство сгоревшего дома престарелых

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Харьковской области в рамках дела о пожаре в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек, задержали владельца здания и двух руководителей учреждения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областного управления прокуратуры.

"Среди задержанных владелец дома, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения. Данных людей задержали по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара и гибель 15 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас следствие устанавливает других возможных причастных к возникновению пожара. "Досудебное расследование продолжается, идут первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного уголовного преступления", - добавили в прокуратуре.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о четвертом задержанном. Им оказалась жена арендатора здания, которая занимала пост директора учреждения. Ей инкриминируют причастность к организации нелегальной деятельности. "Всем задержанным готовятся обвинения и ходатайство об избрании меры пресечения", - написала Венедиктова в Facebook.

В четверг в доме престарелых в Харькове произошел пожар. Девять человек были спасены, на месте происшествия позже обнаружили тела 15 погибших. Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать комиссию для расследования причин этого пожара. Как сообщил на заседании правительства глава МВД Арсен Аваков, дом престарелых работал нелегально, информация о нем отсутствовала в реестре. В пятницу в Харькове объявлен траур.