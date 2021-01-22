В Петербурге число погибших при пожаре в квартире выросло до трех

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Число погибших во время пожара, который произошел в пятницу утром в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, увеличилось до трех. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

В пятницу утром в городском главке МЧС сообщали, что на Купчинской улице произошел пожар в квартире. Первоначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В СК отметили, что еще одна женщина, которая пострадала при пожаре, умерла в машине скорой помощи. Еще одну женщину госпитализировали.

По данным ведомства, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом.