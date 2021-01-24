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Более 160 человек эвакуировали с чилийских антарктических баз после землетрясения

Эвакуацию также провели на пяти иностранных базах

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Более 160 человек были эвакуированы с чилийских антарктических баз из-за угрозы цунами после мощного землетрясения. Об этом сообщило в субботу Национальное управление по чрезвычайным ситуациям республики в Twitter.

"Из-за землетрясения магнитудой 7 в 210 км к востоку от базы Фрей управление по чрезвычайным ситуациям региона Магальянес сообщает, что были эвакуированы 80 человек с базы Фрей, 40 с базы О’Хиггинс, 10 с базы Фильдес и 31 с базы Прат", - говорится в сообщении.

По данным управления, эвакуация была также проведена "на пяти иностранных базах, находящихся рядом с базой Фильдес".

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе Южных Шетландских островов, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе и российская станция "Беллинсгаузен", произошло землетрясение магнитудой 7. Чилийской управление по чрезвычайным ситуациям республики сообщило об угрозе цунами.

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