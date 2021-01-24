Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения у берегов Антарктиды отменили

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили отменило предупреждение об угрозе цунами после мощного землетрясения, которое произошло в субботу в районе Антарктиды.

"Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили полностью отменила предупреждение об угрозе цунами. Управление по чрезвычайным ситуациям со своей стороны отменяет эвакуацию из-за цунами в прибрежных районах антарктической части", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Twitter.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что в районе Южных Шетландских островов, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе российская станция "Беллинсгаузен", было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0. Сразу после подземного толчка чилийское управление по чрезвычайным ситуациям предупредило об угрозе цунами. Кроме того, ведомство сообщило, что с четырех чилийских и пяти иностранных баз был эвакуирован персонал.

Как рассказали ТАСС в посольстве РФ в Чили, полярники, работающие на станции "Беллинсгаузен", во время землетрясения не пострадали.