Суд Стамбула арестовал напавшего на трех граждан России

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Суд Стамбула арестовал во вторник мужчину, совершившего нападение на трех граждан России в районе Бешикташ. Об этом сообщает агентство Ihlas Haber Ajansı .

По его данным, арестованному инкриминируют покушение на убийство.

Вечером 24 января неизвестный с холодным оружием в руках напал на трех россиян. Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным генконсульства РФ в Стамбуле от 25 января, двое пострадавших при инциденте россиян находятся под контролем медиков, состояние третьего опасений не вызывает. Нападавшего задержали сотрудники полиции, им оказался психически неуравновешенный гражданин Турции.