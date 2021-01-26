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Суд Стамбула арестовал напавшего на трех граждан России

Мужчине инкриминируют покушение на убийство

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Суд Стамбула арестовал во вторник мужчину, совершившего нападение на трех граждан России в районе Бешикташ. Об этом сообщает агентство Ihlas Haber Ajansı.

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По его данным, арестованному инкриминируют покушение на убийство.

Вечером 24 января неизвестный с холодным оружием в руках напал на трех россиян. Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным генконсульства РФ в Стамбуле от 25 января, двое пострадавших при инциденте россиян находятся под контролем медиков, состояние третьего опасений не вызывает. Нападавшего задержали сотрудники полиции, им оказался психически неуравновешенный гражданин Турции.

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