Суд в Приморье назначил срок в колонии-поселении водителю, наехавшему на оформлявших ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Хасанский районный суд в Приморском крае назначил 2 года 8 месяцев колонии-поселения водителю, который наехал на группу людей, включая двоих полицейских, оформлявших другое ДТП, сообщает в среду пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел в августе 2020 года в районе 118 км автодороги Раздольное - Хасан. Сотрудники Госавтоинспекции оформляли автоаварию, когда водитель Mitsubishi Pajero совершил наезд на участников ДТП и столкнулся с двумя автомобилями.

"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, которым потребовалась госпитализация. После совершения наезда на автомобиль обвиняемый скрылся с места происшествия. За данное преступление фигуранту уголовного дела назначено наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Осужденный 40-летний местный житель был ранее судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина понес наказание за преступление, предусмотренное по пунктом "б" части 2 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения").