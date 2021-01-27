Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на приговор экс-мэра Пензы Пашкова

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Пензенский областной суд отказал в среду в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов экс-мэра Пензы Александра Пашкова, приговоренного к шести годам колонии за пособничество в мошенничестве, и учредителя компании ЦСК "Сигма" Сергея Богунова по делу о хищении средств при строительстве перинатального центра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

"Приговор в отношении Пашкова и Богунова оставлен без изменений. Вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе.

Суд установил, что в 2013-2014 годах Пашков и Богунов вступили в преступный сговор для хищения денег, выделенных на строительство перинатального центра в Пензе. Пашков обеспечил выдачу "Сигме" рекомендательных писем Минстроя региона, способствовал ускоренному получению компанией денег по заключенному контракту. Богунов организовал перевод средств по фиктивным основаниям на счета аффилированных компаний. Общий ущерб от их действий составил более 85,8 млн рублей.

25 августа 2020 года Ленинский районный суд Пензы приговорил Богунова к пяти годам колонии общего режима за мошенничество, Пашкова - к шести годам колонии за пособничество.

Пашков занимал должность мэра Пензы с февраля по декабрь 2005 года, затем был назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. В апреле 2008 года был задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2010 году осужден на 8,5 года колонии, вышел по УДО в 2012-м. До задержания в декабре 2015 года по делу о хищениях при строительстве перинатального центра выполнял обязанности советника губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах.