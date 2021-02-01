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Полиция не считает нападение на пассажиров метро Брюсселя терактом

Нападавший нейтрализован полицией

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция Брюсселя на считает терактом нападение неизвестного с ножом на пассажиров метро в Брюсселе, это стало следствием частной ссоры. Об этом сообщила в понедельник газета Derniere heure.

"Полиция не считает инцидент террористическим актом, по нашей информации, мужчина напал на свою подругу, - сообщила газета. - Нападавший нейтрализован полицией".

По ее сведениям, инцидент произошел около 15:00 (17:00 мск). В настоящее время станция закрыта, на ней работают следователи.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента на станции метро "Западный вокзал" в брюссельской коммуне Моленбек 5 человек получили ранения, однако официальных данных о пострадавших пока нет.

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