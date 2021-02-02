Ущерб по девяти эпизодам мошенничества турфирмы в Подмосковье превысил 1,5 млн рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ущерб по девяти эпизодам мошенничества туристической фирмы в подмосковном Красногорске превысил 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, в 2019 году жители Москвы и Красногорска передали за приобретение туристических путевок денежные средства от 69 тыс. до 414 тыс. рублей. Однако воспользоваться туристическим продуктом так и не смогли, поскольку их туры не были оплачены, а денежные средства присвоены неустановленными лицами. Общая сумма ущерба составляет более 1,5 млн рублей", - сообщила Врадий. В ходе расследования допрашиваются пострадавшие, изучается предоставленная документация, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствием возбуждены уголовные дела по девяти эпизодам мошенничества со стороны туроператора ООО "Тревел Маркет", который продавал путевки в ТЦ "Вегас" в Красногорске, однако не собирался исполнять обязательства.