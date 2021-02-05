{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане возбудили дело после взрыва газа в частном доме, где погибли два человека

Причиной взрыва стала утечка газа

ТАСС, 5 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в частном жилом доме в Хасавюрте, в результате которого погибли мать и дочь. Об этом сообщается в пятницу на сайте республиканского управления Следственного комитета.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по факту гибели двух человек в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказано в сообщении.

Следователи установили, что вечером 2 февраля произошла утечка газа в жилом доме, после чего произошло возгорание. В доме находились 34-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, которые получили термические ожоги. На следующий день они умерли в больнице. По информации регионального Минздрава, пострадавшие получили при взрыве 100-процентные ожоги.

Теги
РоссияДагестан
Двое саратовских полицейских получили пять лет колонии за применение насилия
Они пытались получить показания с троих местных жителей
Читать полностью