В Дагестане возбудили дело после взрыва газа в частном доме, где погибли два человека

ТАСС, 5 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в частном жилом доме в Хасавюрте, в результате которого погибли мать и дочь. Об этом сообщается в пятницу на сайте республиканского управления Следственного комитета.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по факту гибели двух человек в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказано в сообщении.

Следователи установили, что вечером 2 февраля произошла утечка газа в жилом доме, после чего произошло возгорание. В доме находились 34-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, которые получили термические ожоги. На следующий день они умерли в больнице. По информации регионального Минздрава, пострадавшие получили при взрыве 100-процентные ожоги.