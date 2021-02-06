Власти сообщили, что взрыв в центре Бордо произошел в автомастерской

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Взрыв в центре Бордо произошел в автомастерской. Об этом сообщила телеканалу BFM в субботу директор кабинета главы региона Новая Аквитания Дельфин Бальса.

"Местом взрыва стала автомастерская, расположенная в двухэтажном здании, которое в результате было полностью разрушено. Судя по всему, причина взрыва связана с деятельностью автомастерской", - сказала Бальса.

По сведениям пожарной охраны, полностью разрушен не только дом, в котором находилась автомастерская, но и еще два соседних жилых здания. Два других дома частично пострадали и могут обрушиться. Из них, как сообщила Бальса, эвакуированы девять человек.

По ее данным, от взрыва "очень тяжело пострадал" один 89-летний мужчина. Он доставлен в больницу, врачи сообщили, что его жизнь находится под угрозой. Спасатели сумели отыскать под обломками дома владельца автомастерской, в которой произошел взрыв, сообщила полицейская префектура региона Новая Аквитания. Первоначально он считался пропавшим без вести.

По словам директора кабинета главы региона, у нее пока нет информции, чем именно был вызван взрыв. По мнению городских пожарных, наиболее вероятной версией является утечка газа. Однако неизвестно, был ли это газ из городской сети или из баллонов, которые находились в автомастерской.

В настоящее время газовая сеть в квартале перекрыта. На месте происшествия находится около семи десятков человек - пожарные, полиция, медики, представители властей.