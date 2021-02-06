Площадь разлива нефти под Оренбургом составила чуть более 200 кв. м

ТАСС, 6 февраля. Площадь разлива нефтепродуктов в результате ДТП с большегрузом в Оренбургской области составила чуть более 200 кв. м, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

6 февраля сообщалось, что два большегруза, перевозившие углеводородное сырье, съехали с дороги в Оренбургской области.

"Произошло два ДТП в нескольких километрах друг от друга. В первом случае разлив нефти составил 200 кв. м, во втором - всего 5 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД России по Оренбургской уточнили, что по факту двух ДТП с нефтевозами проводится проверка. Предварительно установлено, что 57-летний житель Переволоцка, управляя автомобилем Scania, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Второе ДТП произошло в пяти километрах от первого дорожно-транспортного происшествия: 56-летний житель Оренбурга также не справился с управлением и допустил съезд автомобиля Scania в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате ДТП люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения", - сообщили в пресс-службе.