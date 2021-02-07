Число обратившихся к врачам с отравлением в Дагестане возросло до 74

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Число обращений к врачам после отравления в Дагестане возросло до 74, сообщила журналистам врио министра здравоохранения республики Татьяна Беляева.

"Зарегистрированы 74 случая [обращений людей с симптомами отравления], 10 [человек] из них госпитализированы, пять из которых дети", - сказала Беляева.

Как пояснили в региональном минздраве, для стабилизации эпидемиологической ситуации в Хунзахский район Дагестана дополнительно направили 4 000 доз интести-бактериофага. Ранее было направлено 400 доз, на данный момент фагирование прошли более 150 человек из группы риска.

В субботу сообщалось, что 64 человека обратились к врачам с признаками отравления. Первые пациенты поступили 4 февраля. По данным минздрава, врачи выявляют новых заболевших, обходя дворы, измеряя температуру и собирая жалобы на состояние здоровья.

Как сообщали журналистам в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, специалисты отобрали пробы питьевой воды, сырья, готовых блюд, а также биологического материала у заболевших для проведения лабораторных исследований. Вынесено постановление о запрещении использования воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населению села, обеспечен подвоз питьевой воды.

Работа школы и детского сада в селе приостановлена до 8 февраля. По факту отравления возбуждено уголовное дело.