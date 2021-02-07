На севере Индии после схода ледника обнаружили тела десяти человек

ТАСС, 7 февраля. Тела по меньшей мере десяти человек обнаружены в ходе спасательной операции, начатой в северном индийском штате Уттаракханд, где в воскресенье сход ледника вызвал наводнение в реках Алакнанда и Дхаулиганга. Об этом со ссылкой на полицию и службы безопасности сообщило агентство " Синьхуа ".

Ранее газета Mint информировала о трех погибших.

По информации "Синьхуа", стихия нанесла повреждения двум строящимся электростанциям, где на момент происшествия находились примерно 120 человек. При этом 20 работников застряли внутри туннеля на одной из плотин, спасатели пытаются помочь им выбраться.

Власти сообщают, что три вертолета индийских ВВС, в их числе два вертолета Ми-17 и один "Дхрув", переброшены в округ Чамоли, где произошел сход ледника, более 600 военнослужащих направляются для проведения спасательных операций, в район также перебрасываются несколько бригад спасателей. По данным агентства ANI, около 150 человек пропали без вести.

В новость были внесены изменения (13:59 мск) — приводятся новые данные о числе погибших и подробности, меняется источник.