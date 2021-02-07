Хронология крупнейших по числу жертв случаев схода лавин с 2000 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2021 года в штате Уттаракханд в Индии в результате схода ледника резко повысился уровень воды в реке Дхаулиганге. В результате наводнения, по предварительным данным, от 100 до 150 человек пропали без вести.

ТАСС составил список десяти крупнейших по числу жертв случаев схода лавин и ледников в мире с 2000 года. Из этих случаев четыре произошли на территории Афганистана, два - в Пакистане, по одному - в России, Непале, Италии и Турции.

20 сентября 2002 года в Кармадонском (Геналдонском) ущелье на территории Северной Осетии произошла крупнейшая в истории РФ катастрофа, связанная со сходом ледника. Был полностью уничтожен поселок Нижний Кармадон, где находился лагерь съемочной группы российского кинофильма "Связной". В результате схода ледника погибли не менее 125 человек - местные жители и кинематографисты, включая киноактера, режиссера и телеведущего Сергея Бодрова - младшего.

9 февраля 2010 года в результате схода серии снежных лавин на перевале Саланг (горный массив Гиндукуш, Афганистан), который связывает Кабул с расположенным севернее городом Мазари-Шариф, погибли 170 человек. Лавины обрушились на горный серпантин протяженностью почти в 4 км, на горных трассах оказались заблокированными около 3 тыс. человек. Помощь им оказывали подразделения афганской армии, военные вертолеты доставляли продовольствие и палатки. Спасательные работы были сильно затруднены погодными условиями - холодом, ветром и снегопадом. Расчистить завалы удалось к середине февраля 2010 года.

17 февраля 2010 года в результате схода лавины на деревню Бараго Сераи (округ Кохистан, провинция Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана) погибли 102 человека, еще 45 человек пропали без вести. Причиной ЧП стали обильные осадки.

4 марта 2012 года в результате схода лавины в горной провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана погибли 56 и пропали без вести 145 человек. Снежная масса накрыла отдаленную деревню (по разным данным - Дасти в округе Дарзаб или Шерин Назим в округе Шекай), в которой проживали до 24 семей. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя двое суток. Четверо пострадавших были эвакуированы и прошли курс лечения в соседнем Таджикистане. Лавине предшествовали несколько дней сильных снегопадов.

7 апреля 2012 года вызванная снежной бурей мощная лавина на леднике Сиачен (Гималаи, высота 6 тыс. м, индийско-пакистанская граница) сошла на базу Гаяри пограничных войск Пакистана. В результате ЧП погибли все 138 пакистанских военных, которые несли службу на базе.

14 октября 2014 года сильная снежная буря привела к сходу лавин в горном массиве Аннапурна (Непал). В результате погибли 43 человека, в том числе 19 туристов - граждане Канады, Израиля, Польши, Словакии, Индии и Вьетнама. По данным полиции, из зоны ЧП были эвакуированы в общей сложности 385 человек, среди них - двое российских туристов. Ураганный ветер со снегом в горном массиве Аннапурна метеорологи связывали с циклоном "Хадхад", который прошел с территории Индии через Непал в сторону Китая.

24-28 февраля 2015 года в результате схода лавин в северо-восточных провинциях Афганистана (Панджшер, Бадахшан, Нуристан, Нангархар, Лагман и Бамиан) погибли 310 человек и еще 129 человек получили ранения. Лавины были вызваны обильным снегопадом, который шел с начала недели в горных регионах на севере страны. По данным губернатора Панджшера Абдула Рахмана Кабири, такого количества снега и лавин на территории провинции не фиксировали в течение нескольких десятилетий.

18 января 2017 года сход лавины на отель Rigopiano di Farindola (горный массив Гран-Сассо-д'Италия, провинция Абруццо, центральная Италия) привел к гибели 29 человек. В период с 20 по 26 января спасатели обнаружили в развалинах здания живыми девять человек, в том числе четырех детей. Сход лавины был спровоцирован подземными толчками на границе областей Лацио, Марке и Абруццо (жертвами землетрясения стали еще пять человек) и сильными снегопадами.

5-10 февраля 2017 года в условиях сильных морозов и снегопадов жертвами схода снежных лавин в Афганистане стали более 190 человек, еще около 300 человек получили травмы разной степени тяжести. Непогода затронула в общей сложности 22 из 34 провинций страны, наибольшее число погибших было обнаружено в провинции Нуристан. Снегопады также привели к обрушению большого количества зданий, временно парализовали движение автотранспорта.

4 февраля 2020 года на востоке Турции (уезд Бахчесарай провинции Ван) лавина сошла на снегоуборочную машину и микроавтобус с полицейскими и сотрудниками пожарной службы. На их поиски были отправлены спасатели и жандармы, которые на следующий день попали под новый обвал снега. Всего в результате схода двух лавин погиб 41 человек.