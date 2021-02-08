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СМИ: число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14

Еще около 170 человек числятся пропавшими без вести
© AP Photo

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Не менее 14 человек погибли и еще порядка 170 числятся пропавшими без вести в северном штате Уттаракханд из-за схода ледника и вызванного им наводнения. Об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей.

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Ранее Государственный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщал о семи погибших.

По-прежнему нет информации о примерно 170 пропавших людях. Еще около тридцати человек оказались зажатыми в туннеле длиной около 2,5 км, спасательные группы работали всю ночь, чтобы спасти их, но пока пройти к запертым людям не удалось.

По последним данным, пограничники в воскресенье спасли 12 человек, оказавшихся в еще одной ловушке в другом недостроенном туннеле. Ранее сообщалось, что оттуда было вызволено 16 человек.

Ледник сошел утром в воскресенье в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. Из-за схода ледниковой лавины разрушена строившаяся плотина электростанции.

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