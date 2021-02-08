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На Сахалине спасли двух рыбаков с оторвавшейся льдины

Сейчас их жизни ничего не угрожает

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Операцию по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины у берегов Сахалина успешно завершили. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

"Рыбаки сняты с льдины", - рассказали в управлении. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее спасатели сообщали журналистам о том, что двух рыбаков-любителей уносит в море на оторвавшейся льдине в Макаровском районе Сахалинской области. Мужчины вышли на рыбалку вопреки предупреждениям. К спасательной операции привлекли спасателей сахалинского филиала ДВРПСО им. Полякова, а также ближайшего села Восточное Макаровского городского округа.

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РоссияСахалинская область
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