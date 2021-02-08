В Чите возбудили дело о халатности после падения ребенка с третьего этажа больницы

ЧИТА, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи в Чите возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за падения шестилетнего мальчика из окна третьего этажа краевой детской клинической больницы. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"7 февраля 2021 года мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате падения мальчик получил травмы различной степени тяжести и находится в реанимации. По мнению следователей, произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребенком тяжкого вреда здоровью", - сказал Марков.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Как сообщила пресс-служба Минздрава Забайкалья, ребенка до несчастного случая привезли в больницу из Борзи на плановое лечение, состояние пациента позволяло ему находиться в учреждении без родителей. "Во время сон-часа ребенок пошел в туалет и зашел в одну из рабочих комнат персонала. Залез на окно, открыл его и выпал. Отмечу, что в палатах и коридорах отделений больницы ручки на окнах сняты", - приводятся в сообщении слова главного врача краевой детской клинической больницы Владимира Комарова.