В Дагестане арестовали трех человек по делу о создании террористического сообщества

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Трех из шести молодых людей, подозреваемых в создании террористического сообщества в Дагестане, заключили под стражу. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

Республиканское управление СК РФ 3 февраля сообщало о возбуждении уголовного дела по ст. "Создание террористического сообщества и руководство им" и "Участие в террористическом сообществе" в отношении шестерых подростков.

"Так как трое из шести задержанных подростков младше 16 лет, то мера пресечения в виде ареста была избрана только трем ребятам, которым больше 17 лет", - сказал собеседник.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных и следственных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Как сообщало республиканское управление СК РФ, подозреваемые, поддерживая идеи организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), в июне 2019 года в городе Махачкале объединились в устойчивую группу, создали террористическое сообщество в целях совершения преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ ("Незаконное вооруженное формирование").