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В кемеровской школе, куда первоклассница пришла с ножом, выявили нарушения

В образовательном учреждении не использовались металлодетекторы, которые бы помогли обнаружить опасный предмет в рюкзаке ребенка

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Кузбассе выявила нарушения в обеспечении требований безопасности в кемеровской гимназии, где первоклассница принесла на занятия кухонных нож. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе местные СМИ в Кузбассе сообщили о том, что накануне Нового года первоклассница принесла в школу нож и угрожала им детям. Отец пострадавшего мальчика записал видеообращение, по его словам, первоклассница погналась с ножом за двумя одноклассниками. Они спрятались в туалете, девочка попыталась открыть дверь, но ее остановила учитель. После инцидента руководство школы перевело ребенка в другой класс.

"Должностными лицами гимназии не должным образом был организован и осуществлен пропускной режим, поскольку к обучающимся, проходящим в здание, не применялись стационарные и ручные металлодетекторы. В результате не были приняты меры и не обнаружен в портфеле несовершеннолетней кухонный нож, который девочка пронесла в школу. Также в деятельности образовательной организации установлены отдельные нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщений.

Прокуратура потребовала от директора гимназии устранить нарушения. После инцидента со школьницей МВД продолжает процессуальную проверку, ее проведение и результаты находятся на контроле прокуратуры. Ранее директор образовательного учреждения пояснила ТАСС, что нож был элементом новогоднего костюма разбойницы. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что в руках у ребенка был не игрушечный, а кухонный нож.

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