Спецслужбы США расследуют кибератаку на системы водоочистной станции во Флориде

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США расследуют предполагаемую кибератаку на компьютерные системы водоочистной станции в городе Олдсмар (штат Флорида). Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как было объявлено ранее сегодня, ФБР и Секретная служба, конечно, проводят расследование", - сказала она, уточнив, что за подробностями лучше обращаться в указанные ведомства.

При этом Псаки отметила, что в вашингтонской администрации уделяют большое внимание вопросам кибербезопасности, считая, что "угроза только возросла в последние несколько лет".

Как заявил ранее шериф округа Пинеллас Боб Гуальтьери, неизвестный злоумышленник 5 февраля взломал компьютерные системы водоочистной станции в городе Олдсмар и пытался с их помощью увеличить содержание гидроксида натрия в водопроводной воде до опасного уровня. Оператору удалось быстро понизить содержание вещества в воде до нормального, опасности для жизни и здоровья жителей города не возникло.