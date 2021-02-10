Прокуратура в Чите нашла нарушения в больнице, из окна которой выпал мальчик

ЧИТА, 10 февраля. /ТАСС/. В читинской больнице, из окна которой выпал шестилетний мальчик, не были созданы безопасные условия для ребенка. Также выявлены другие нарушения, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Установлено, что в нарушение требований закона учреждение здравоохранения необоснованно отказало матери ребенка в совместном нахождении в медицинской организации. Кроме того, в больнице не было обеспечено соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетнего, а также создана обстановка, представляющая угрозу жизни ребенка", - говорится в сообщении.

Прокуратура потребовала от больницы устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Мальчик, которого привезли в Читу на плановое лечение из Борзи, выпал из окна 7 февраля. Как сообщил краевой Минздрав, ребенок во время тихого часа пошел в туалет, зашел в одну из рабочих комнат персонала и там открыл окно. После несчастного случая мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.