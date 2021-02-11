Норовирусная инфекция подтвердилась у девяти воспитанников детского сада в Якутске

ЯКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Лабораторные исследования выявили норовирусную инфекцию у девяти воспитанников в детском саду в Якутске, где произошла вспышка кишечной инфекции. Работа учреждения приостановлена, сообщается в четверг на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

"По результатам лабораторных исследований, проведенных вирусологической лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)", у девяти заболевших детей выявлена норовирусная инфекция", - говорится в сообщении.

По предписанию управления, с 11 февраля деятельность детского сада приостановлена для проведения заключительной дезинфекции и генеральной уборки.

Накануне из медицинских организаций Якутска поступила информация "о выявлении случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии среди детей", посещающих группу раннего возраста детского сада. Всего за медицинской помощью обратились 11 воспитанников, по данному факту прокуратурой организована проверка. Ранее сообщалось, что среди детей госпитализированных нет.