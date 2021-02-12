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В подвале ТЦ во Владикавказе, где произошел взрыв, могли вестись строительные работы

Компания "Магнит" не имела доступ в эту часть здания. В данный момент ретейлер сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств инцидента
© Ольга Смольская/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Строительные работы могли вестись на цокольном этаже ТЦ во Владикавказе, где произошел, предположительно, взрыв газа. Ретейлер "Магнит" владел собственным магазином, а также арендовал еще одно помещение в здании, сообщили ТАСС в компании.

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"На момент взрыва покупателей в здании ТЦ не было, сотрудники "Магнита" не пострадали. В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для "Магнит косметик", а магазин "Магнит" был в собственности ретейлера. Компания не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольном этаже, где, предположительно, велись строительные работы. Компания сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит". Магазин в это время был закрыт. Здание полностью разрушено. СК начал доследственную проверку по факту взрыва.

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