Японские пивоваренные компании приостановили работу заводов из-за землетрясения

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие японские пивоваренные компании Asahi Breweries и Kirin Brewery были вынуждены приостановить работу своих заводов на северо-востоке страны, где в субботу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение .

Отмечается, что на заводе Asahi в городе Мотомия (префектура Фукусима) в результате землетрясения было повреждено оборудование. Компания рассчитывает возобновить производство на заводе до конца месяца. Kirin в свою очередь рассчитывает возобновить работу на своем заводе в городе Сендай (префектура Мияги), где повреждения получили несколько помещений, через несколько дней.

По последним данным, по крайней мере 153 человека пострадали в результате землетрясения. Большинство пострадавших - в северо-восточных префектурах Фукусима и Мияги, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет о легких ушибах и ссадинах в результате падений. Глава японского правительства Ёсихидэ Суга в воскресенье отметил, что информации о летальных исходах в результате удара стихии не поступало.