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Открытое горение в автосервисе в Петербурге ликвидировали

Площадь возгорания составила 150 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в автосервисе на территории бывшей мануфактуры "Красный треугольник" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Ранее в главке МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 150 кв. м. Для тушения было задействовано девять единиц спецтехники, а также 36 сотрудников.

Здание, где произошел пожар, расположено на территории "Красного треугольника" - одной из старейших петербургских мануфактур, специализирующейся на производстве изделий из резины. Комплекс зданий является памятником градостроительства и архитектуры, сейчас там расположены различные офисы и производства.

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