МГБ ДНР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту покушения на комбата

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о возбуждении уголовного дела и начале расследования по факту покушения на одного из командиров Народной милиции в городе Горловка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МГБ ДНР.

"5 февраля 2021 года в 07:50 утра в городе Горловка, в районе ул. Победа произошел подрыв СВУ (самодельного взрывного устройства - прим. ТАСС), размещенного под днищем автомобиля одного из командиров Управления Народной милиции", - говорится в сообщении МГБ ДНР.

Ведомство отмечает, что в момент подрыва самодельной бомбы в машине находилась малолетняя дочь командира.

"Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР - террористический акт. Ведутся следственные действия", - отметили в МГБ ДНР.

Ранее Донецкое агентство новостей сообщило со ссылкой на Управление Народной милиции (УНМ) ДНР, что около 08:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона Народной милиции ДНР. УНМ расценило этот инцидент как теракт. В УНМ уточнили, что пострадавший командир батальона получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.