Командир батальона Народной милиции ДНР пострадал в результате теракта

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Командир батальона Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) был ранен в понедельник в городе Горловка в результате детонации взрывного устройства. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление Народной милиции (УНМ) ДНР.

"Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт", - цитирует агентство представителя Управления Народной милиции ДНР.

В УНМ уточнили, что пострадавший командир батальона получил осколочные ранения. На данный момент он находится в больнице.