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Две железнодорожные станции и прокуратуру проверяют после "минирования" в Люберцах

Ранее сообщалось о "минировании" 18 школ городского округа

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Неизвестный "заминировал" железнодорожные станции Люберцы-1 и Люберцы-2, а также здание прокуратуры в Московской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверяются анонимные сообщения об угрозе взрыва на железнодорожных станциях Люберцы-1, Люберцы-2 и в здании Люберецкой городской прокуратуры", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник были "заминировали" 18 школ городского округа. На прошлой неделе регулярно поступали сообщения о "минировании" различных объектов в Люберцах, включая школы, железнодорожные станции, здания органов власти. Все они оказались ложными.

В новость внесена правка - (15:54 мск) - повторяется исправлением опечатки в цитате

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