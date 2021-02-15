В Чувашии ликвидировали пожар на складе

ТАСС, 15 февраля. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с готовой продукцией в чувашском городе Шумерля, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС в понедельник.

"В 22:10 (мск) 15 февраля 2021 года пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по адресу: г. Шумерля, ул. Ленина, д. 31, "Молочное дело - Ивня", - говорится в сообщении.

По данным главка, сообщение о пожаре в складском помещении поступило в 15:09 мск. В 16:28 мск был объявлена локализация на площади 720 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 32 единицы техники и 13 человек.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится Шумерлинский маслозавод, который занимается производством молочной продукции.