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В Чувашии ликвидировали пожар на складе

Площадь возгорания составила 720 кв. м

ТАСС, 15 февраля. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с готовой продукцией в чувашском городе Шумерля, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС в понедельник.

"В 22:10 (мск) 15 февраля 2021 года пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по адресу: г. Шумерля, ул. Ленина, д. 31, "Молочное дело - Ивня", - говорится в сообщении.

По данным главка, сообщение о пожаре в складском помещении поступило в 15:09 мск. В 16:28 мск был объявлена локализация на площади 720 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 32 единицы техники и 13 человек.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится Шумерлинский маслозавод, который занимается производством молочной продукции.

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