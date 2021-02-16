Выявлены новые факты хищения денег из банковских ячеек в Москве на 11,3 млн рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Три новых заявления о хищении средств из банковских ячеек московских банков поступили в полицию, сумма материального ущерба вкладчикам составила порядка 11,3 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В течения дня в понедельник в полицию Москвы поступили три новых заявления о хищении денег в банковских ячейках на сумму около 11,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его данным, жертвами злоумышленников стали двое пользователей сейфами в банке на Петровском бульваре, дом 11. Один из них занимает должность замдиректора одной из столичных фирм, он лишился 5 млн 865 тыс. рублей, у другого вкладчика - генерального директора компании - похитили 4 млн 436 тыс. рублей.

Кроме того, поступило заявление о хищении более 1 млн рублей из индивидуального банковского сейфа банка на улице Наметкина.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС рассказали, что по фактам первых двух заявлений проводится проверка, по последнему возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Ранее в феврале источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в полицию в течение нескольких дней поступали сообщения о хищении денег и ювелирных изделий из банковских ячеек. Всего сумма материального ущерба людям, положившим на хранения в сейф свои сбережения, составляет порядка 250 млн рублей. Полиция возбудила уголовные дела.