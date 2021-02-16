Генпрокуратура направила в суд дело о халатности чиновников Норильска при разливе топлива

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура (ГП) России утвердила обвинительное заключение по уголовном делу о халатности в отношении чиновников Норильска, не принявших мер после разлива дизельного топлива на ТЭЦ. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновники своевременно не приняли меры по организации аварийно-восстановительных и других неотложных работ для локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду.

В октябре прошлого года экс-глава Норильска Ринат Ахметчин был приговорен за халатность к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. СК продолжает расследование в отношении еще 5 фигурантов.