Пожар в петербургской гостинице "Выборгская" потушили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании гостиницы "Выборгская" в Приморском районе Санкт-Петербурга. Гостиница, по уточненным данным, не принимала постояльцев, сообщили журналистам в главке МЧС по Петербургу.

"По уточненным данным, в здании бывшей гостиницы "Выборгская" на улице Торжковской, дом 3, горела обстановка в помещении на третьем этаже на площади 15 кв. м. Пожар ликвидирован в 17:29 мск", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского района, гостиница в настоящее время не принимает постояльцев посуточно и не сдает номера. "По нашей информации, здание гостиницы арендовано целиком строительной компанией, где проживают ее сотрудники", - сказали в пресс-службе.