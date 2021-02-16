В Красноярском крае задержали женщину, избивавшую ребенка с инвалидностью

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что жительница поселка Бор Назаровского района Красноярского края, которая избивала полуторагодовалого ребенка с инвалидностью, задержана.

"Женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело", - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба во вторник.

Также Кузнецова сообщила, что находится на связи с региональным омбудсменом, представителями МВД и прокуратуры. "Со своей стороны мы обратились в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности органов системы профилактики", - добавила она.

Сообщения об истязаниях ребенка появились в соцсетях и местных СМИ. На размещенном в интернете видео видно, как женщина бьет ребенка. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции.

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, сотрудники полиции изъяли из семьи двух детей 2018 и 2019 годов рождения. Их поместили в медицинское учреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.