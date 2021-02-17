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Пожар в ангарах в Краснодаре локализовали

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м
© МЧС РФ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня в двух ангарах на площади 1 тыс. кв. м в Краснодаре. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по улице Конечной, дом 2, поступила в 15:13 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят два складских помещениях ангарного типа. Первоначально сообщалось о пожаре на площади 700 кв. метров, позже она выросла до 1 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м.

К тушению привлекли 108 человек и 34 единицы техники.

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