Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены в ТРЦ в Тульской области

ТУЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователей на два месяца арестовал мужчину, который подозревается в убийстве бывшей жены в одном из торговых центров города Новомосковска, ее тело с огнестрельным ранением было обнаружено 15 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

В понедельник в одном из офисов в торговом центре города Новомосковска 42-летний мужчина выстрелил в голову бывшей супруге, женщина умерла на месте от полученных ранений.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей, подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), он дал признательные показания.