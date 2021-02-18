Пожар в магазине на юго-западе Москвы потушили

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Площадь пожара в магазине, расположенном на первом этаже многоэтажки на юго-западе Москвы, составила 80 кв. м, его потушили. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 06:27 пожар ликвидирован, его площадь составила 80 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в результате пожара спасены 15 человек, среди них один ребенок, эвакуировано 30 человек. "Один человек пострадал", - добавил он.

Пожар в магазине по адресу: Севастопольский проспект, д. 51, к. 2, начался рано утром в четверг. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление.