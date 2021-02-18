Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 61

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате сходе ледника, который произошел в штате Уттаракханд на севере Индии 7 февраля, достигло 61. Об этом сообщил в четверг телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

15 февраля информагентство ANI сообщало о 53 погибших.

Судьба более 140 человек до сих пор неизвестна. Пока опознано только 31 тело. Власти также отмечают, что спасатели находят отдельные фрагменты тел, поэтому многие из тех, кто считается пропавшим, могут быть погибшими.

Ледник сошел утром в воскресенье 7 февраля в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли, где сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Плотина на этом проекте, который считается одним из важнейших для развития этого горного региона, полностью разрушена. Также разрушены пять мостов, пострадал и другой гидроэнергетический проект ниже по течению. Поисково-спасательную операцию в пострадавших от стихии районах проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.