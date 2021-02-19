Суд в Грузии приговорил к четырем годам лишения свободы россиянина, следившего за Габунией

ТБИЛИСИ, 19 февраля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина России, который прибыл в Грузию с поддельным паспортом и занимался слежкой за журналистом телеканала Mtavari Arxi Георгием Габунией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

"Тбилисский городской суд признал М.Г. (обвиняемого - прим. ТАСС) виновным по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", "Незаконное пересечение государственной границы Грузии", "Преследование" и "Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные", и приговорил к четырем годам лишения свободы", - сказано в сообщении.

Служба Госбезопасности Грузии в июне 2020 года сообщила о задержании человека, который находился в Грузии с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова. Тогда же гендиректор Mtavari Arxi Ника Гварамия заявил, что на журналиста якобы готовилось покушение по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам Кадыров назвал эти утверждения выдумкой.

По версии следствия, мужчина впервые прибыл в Грузию с фальшивыми документами в 2016 году. С февраля по июнь 2020 года он занимался слежкой за журналистом Габунией.

Габуния стал известен широкой общественности после того, как в июле 2019 года будучи сотрудником телеканала Rustavi 2 в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили грузинские власти, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-премьер Мамука Бахтадзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Гварамия.