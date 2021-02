Дипломаты девяти европейских стран пришли в суд на рассмотрение жалобы по делу Навального

"В судебное заседание аккредитовались представители дипломатических ведомств девяти стран", - сказала собеседница агентства.

Своих представителей в суд направили Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония.

Также в суд поступили аккредитации 18 зарубежных СМИ для освещения заседания. "Среди аккредитованных - Би-Би-Си, Reuters, Der Spiegel, The New York Times, The Guardian, France Presse",- заявил судья Дмитрий Балашов.