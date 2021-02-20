Дипломаты девяти европейских стран пришли в суд на рассмотрение жалобы по делу Навального

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Дипломаты девяти европейских стран в субботу пришли в суд на рассмотрение жалобы на решение о замене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Об этом ТАСС сообщили в суде.