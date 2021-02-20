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Дипломаты девяти европейских стран пришли в суд на рассмотрение жалобы по делу Навального

Своих представителей в суд направили Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Дипломаты девяти европейских стран в субботу пришли в суд на рассмотрение жалобы на решение о замене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В судебное заседание аккредитовались представители дипломатических ведомств девяти стран", - сказала собеседница агентства.

Своих представителей в суд направили Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония.

Также в суд поступили аккредитации 18 зарубежных СМИ для освещения заседания. "Среди аккредитованных - Би-Би-Си, Reuters, Der Spiegel, The New York Times, The Guardian, France Presse",- заявил судья Дмитрий Балашов.

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