В Петербурге арестовали напавшего на охранника генконсульства Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, напавшего в пятницу на охранника генерального консульства Украины. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Срок меры - 18 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Смоленский уже был судим за разбой и приговорен к восьми годам лишения свободы. Принимая решение об избрании меры пресечения, суд учел отсутствие у обвиняемого заболеваний, не позволяющих ему находиться в условиях следственного изолятора. В браке обвиняемый также не состоит, детей на иждивении не имеет, отмечают в объединенной пресс-службе судов.

19 февраля Смоленский, дождавшись открытия генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, вошел в здание консульства на улице Бонч-Бруевича и напал с ножом на охранника учреждения, следует из сообщения пресс-службы. Потерпевший, сотрудник Госпогранслужбы Украины, получил не менее двух ударов ножом, после чего нападавший был задержан сотрудниками полиции. По данным источника ТАСС в экстренных службах Петербурга, мотивов для совершения преступления Смоленский не имел. Также источник сообщал, что задержанный был госпитализирован с психическим расстройством, однако позже суд установил, что заболеваний у Смоленского не выявлено.