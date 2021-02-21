Пятилетний мальчик погиб при пожаре в деревянном доме в СНТ в Новой Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в частном деревянном доме с мансардой в поселении Роговское в Новой Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"На месте пожара в поселении Роговское в СНТ "Простоквашино", к сожалению, обнаружен погибший", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что при разборе завалов пожарные обнаружили тело ребенка. Это уже третий ребенок, погибший с начала года в результате пожара.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что начали проверку после гибели ребенка. "Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в частном доме в СНТ "Простоквашино" поселения Роговское в Новой Москве. После тушения обнаружено тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра взрослых", - сказали в пресс-службе.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о ребенке. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Пожар в частном деревянном доме с мансардным этажом в СНТ "Простоквашино" начался в 11:16 мск. В результате ЧП пострадал один человек, он обратился за помощью к медикам. Площадь пожара составила 60 кв. м. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что здание полностью обрушилось. Также в результате перехода огня полностью сгорела стоящая рядом с домом машина Audi.