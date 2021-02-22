В Екатеринбурге потушили пожар в жилом доме и шиномонтажной мастерской

ТАСС, 22 февраля. Открытое горение надворных построек, частного жилого дома и помещения шиномонтажной мастерской в Екатеринбурге ликвидировали на площади 200 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 08:00 (06:00 мск). Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на Московском тракте у торгово-развлекательного центра "Мега" в Екатеринбурге поступило в понедельник в 04:46 (02:46 мск). В 06:57 (04:57 мск) пожар локализовали на площади 200 кв. м. Горели надворные постройки, частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные спасли девять человек, из них трое - дети. Тушение пожара осложнялось высокими температурами и сильной задымленностью, а также высокой плотностью застройки. На месте работали девять единиц спецтехники и 31 человек личного состава.