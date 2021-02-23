В Якутии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре

ЯКУТСК, 23 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Нюрбинском районе, где в результате пожара погибли три человека. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту гибели трех человек при пожаре в Нюрбинском районе республики", - говорится в сообщении. Для установления причин смерти погибших и возгорания назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Прокуратура Нюрбинского района также организовала проверку по факту пожара. "В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, будут взяты на контроль вопросы реализации жилищных прав граждан, проживавших в пострадавшем от пожара доме", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Пожар произошел в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района вечером в понедельник. Погибли три человека, которых в ходе тушения пожара эвакуировали из горящей квартиры в бессознательном состоянии.