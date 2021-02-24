Вертолет забрал пассажиров Ми-8, совершившего вынужденную посадку на Таймыре

ТАСС, 24 февраля. Еще один борт авиакомпании "Норильск авиа" забрал пассажиров вертолета Ми-8, совершившего вынужденную посадку в тундре на севере Красноярского края. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

В среду утром вертолет Ми-8 авиакомпании "Норильск авиа", на борту которого находились три члена экипажа и 16 пассажиров, совершил вынужденную посадку на севере региона.

"Вертолет Ми-8 "Норильск авиа" забрал всех пассажиров с места вынужденной посадки и повез их по маршруту", - сообщил Дрегер. По его словам, на место вылетели спасатели на поисковом вертолете, которые убедились, что при посадке никто не пострадал и помощь никому не понадобилась.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет выполнял рейс по маршруту Дудинка - Усть-Авам, через 28 километров после вылета экипаж принял решение посадить воздушное судно из-за технической неполадки. Пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки вертолета.

Экипаж вертолета совершил вынужденную посадку из-за возникновения шумов в двигателе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Вертолет Ми-8 <...> совершил посадку в 28 км от Дудинки Красноярского края на подобранную с воздуха площадку в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора", - сообщили в СК. В пресс-службе добавили, что начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").