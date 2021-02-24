В Якутии возбудили дело после падения ребенка в канализационный люк

ЯКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после падения ребенка в канализационный люк в Якутске. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Якутии.

"По данному факту следователи организовали процессуальную проверку, результатом которой стало возбуждение следственным отделом по городу Якутску СУ СК России уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, дана оценка действиям должностных лиц и сотрудников коммунальных служб, ответственных за надлежащее содержание канализационных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Якутске проводит проверку из-за инцидента. В местных СМИ сообщали, что 5-летний мальчик, возвращаясь из детского сада, наступил на крышку канализационного люка и упал внутрь колодца. Ребенок сломал ногу в двух местах и был доставлен в больницу.